Для грузового автотранспорта разработали альтернативный маршрут из Ростовской области в Крым

Новый маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Фото: сайт Минтранса РФ.

Минтранс РФ разработал новый альтернативный маршрут для грузового транзитного автотранспорта от Таганрога до Джанкоя в Крыму. О чем говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, данный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Особенностью передвижения по данному маршруту является то, что остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Выезд из Республики можно осуществлять как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД - от Республики Крым до Новоазовска. В обратном направлении формирование колонн для грузового транспорта не требуется. Ориентировочное время в пути протяженностью 387 километров составляет порядка семи часов.

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