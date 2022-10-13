Для грузового автотранспорта разработали альтернативный маршрут из Ростовской области в Крым

Новый маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Фото: сайт Минтранса РФ.
Минтранс РФ разработал новый альтернативный маршрут для грузового транзитного автотранспорта от Таганрога до Джанкоя в Крыму. О чем говорится на сайте ведомства.
Как уточняется, данный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Особенностью передвижения по данному маршруту является то, что остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.
Выезд из Республики можно осуществлять как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД - от Республики Крым до Новоазовска. В обратном направлении формирование колонн для грузового транспорта не требуется. Ориентировочное время в пути протяженностью 387 километров составляет порядка семи часов.
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