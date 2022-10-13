19-летний житель Дона пытался перебросить в колонию Новочеркасска таблетки и капсулы

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летнего жителя Ростовской области заподозрили в попытке переброса запрещенных препаратов на территорию колонии. Об этом сообщает пресс-служба донского управления ГУФСИН.

Известно, что молодого человека задержали 12 октября около новочеркасской колонии. При себе у него было два свертка, содержащие более 300 таблеток белого цвета и 24 капсулы сильнодействующего психотропного препарата. Все это у нарушителя изъяли.

Также на месте составили материалы по происшествию, сейчас они уже в полиции. Теперь определить истинные намерения задержанного должны правоохранители. Правовую оценку вынесут по двум статьям уголовно-процессуального кодекса России.

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В итоге эта авантюра не удалась (подробности)