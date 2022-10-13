Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 15:02

19-летний житель Дона пытался перебросить в колонию Новочеркасска таблетки и капсулы

Молодого человека поймали около режимной территории
Ангелина СКИБА
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летнего жителя Ростовской области заподозрили в попытке переброса запрещенных препаратов на территорию колонии. Об этом сообщает пресс-служба донского управления ГУФСИН.

Известно, что молодого человека задержали 12 октября около новочеркасской колонии. При себе у него было два свертка, содержащие более 300 таблеток белого цвета и 24 капсулы сильнодействующего психотропного препарата. Все это у нарушителя изъяли.

Также на месте составили материалы по происшествию, сейчас они уже в полиции. Теперь определить истинные намерения задержанного должны правоохранители. Правовую оценку вынесут по двум статьям уголовно-процессуального кодекса России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина пытался перебросить осужденным 9 сотовых телефонов

В итоге эта авантюра не удалась (подробности)