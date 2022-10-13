В Ростове двух местных жителей заподозрили в сбыте наркотиков. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове задержали двух мужчин, которых заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Двух задержанных ростовчан 23 и 34 лет обыскали и обнаружили у них один пакет с белым порошком и 14 пакетов с кристаллами светло-бежевого цвета. Все обнаруженное было изъято и отдано на экспертизу. После исследований, что оба вещества являются синтетическими наркотикми общей массой 110 граммов.

Правоохранителям удалось выяснить, что задержанные заранее распределили между собой роли. Один из них приобретал наркотики через интернет, а второй разбивал их на дозы для дальнейшего распространения.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовно дело по статье 228.1 УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - отмечается в сообщении

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