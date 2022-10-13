Нарколог рассказал ростовским курильщикам про миф об успокаивающем действии сигарет

Вредные перекуры специалист предлагает заменить полезными привычками.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Популярный миф о том, что перекур помогает человеку справиться с волнением, успокоиться и собраться с мыслями, - действительно лишь миф, и в составе сигарет нет ничего успокоительного. Об этом изданию NEWS.ru рассказал психиатр-нарколог Виталий Холдин.
- Наша психика устроена таким образом, что все привычное и возведенное в ритуал дает нам чувство стабильности, - объясняет специалист. - В составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект, наоборот, никотин оказывает возбуждающее на психику действие.
Для успокоения Виталий Холдин порекомендовал использовать проверенные и полезные способы: спорт, прогулки пешком, чтение книг — все, что без вреда для здоровью позволяет отвлечься и расслабиться. А если не получается справиться с проблемой самому, стоит обратиться за помощью в наркодиспансер.
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