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Общество13 октября 2022 16:21

Диетолог рассказал ростовчанам, можно ли есть яблоки с кожурой

Некоторые боятся, что в ней сосредоточены все вредные вещества
Татьяна ТИХОНОВА
Кожуру с яблок теперь можно не срезать.

Кожуру с яблок теперь можно не срезать.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Популярный миф о вреде кожуры овощей и фруктов, которую якобы нельзя есть из-за высокой концентрации нитратов, развеял врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с изданием NEWS.ru.

По словам диетолога, медицина, наоборот, сообщает о том, что яблочная кожура содержит много полезных свойств благодаря содержанию пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.

- Яблоки с кожурой есть можно, она полезна, - подчеркнул специалист. - В ней - более высокое содержание пищевых волокон, антиоксидантов и витаминов, чем в самом яблоке.

Напомним, ранее Михаил Гинзбург рассказал, что в отличие от кожуры фруктов и овощей, куриная кожа может сильно навредить здоровью из-за высокого содержания жира и холестерина. Диетолог рекомендует кожу с курицы срезать и не есть, потому что в ней собираются вредные вещества.

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