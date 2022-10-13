В Ростовской области производитель грузовиков и IT-компания займутся развитием электротранспорта. Фото: Правительство РО

В Ростовской области производитель грузовых автомобилей КАМАЗ и IT-компания Sitronics Group займутся развитием электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

В рамках международной выставки-форума «Дорога-2022» было заключено соглашение с представителями предприятий. Его подписали донской министр транспорта Владимир Окунев, директор по пассажирскому транспорту компании «КАМАЗ» Самат Саттаров и вице-президент по региональному развитию Sitronics Group Карим Кузахметов.

Отметим, что уже в октябре начнется тестовая эксплуатация электробуса марки "КАМАЗ-6282" и зарядной станции для него, разработанной Sitronics Electro. Для Ростова, Волгодонска и Таганрога в 2023 году потребуется 40 электробусов и 14 зарядных станций.

Зарядку электробуса планируется производить на конечных остановках или в автопарке. Она будет занимать 10-20 минут. Кроме того, в регионе на трассе М-4 «Дон» появятся зарядные станции для электромобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовской области выделят 22 млн рублей на зарядные станции для электромобилей.

В регионе планируют построить восемь таких объектов.