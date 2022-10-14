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Общество14 октября 2022 4:33

Василий Голубев пообещал выплатить деньги оставшейся трети мобилизованных на следующей неделе

К настоящему времени большая часть военнослужащих уже получила положенные выплаты
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Василий Голубев пообещал выплатить деньги оставшейся трети мобилизованных на следующей неделе.

Василий Голубев пообещал выплатить деньги оставшейся трети мобилизованных на следующей неделе.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выплатить обещанные 150 тысяч рублей оставшейся трети мобилизованных военнослужащих в начале следующей недели. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

К настоящему времени, по словам главы региона, региональные единовременные выплаты смогли получить уже две трети мобилизованных дончан. Сейчас идут проверки документов по остальным военнослужащим. Уже в начале следующей недели планируется зачислить на их карты по 150 тысяч рублей.

- Вопрос выплат мобилизованным держу на постоянном контроле, - отметил Василий Голубев.

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Василий Голубев: по 150 тысяч рублей получили уже две трети мобилизованных бойцов из Ростовской области.

Ситуация с выплатами находится на постоянном контроле властей.