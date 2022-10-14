Василий Голубев пообещал выплатить деньги оставшейся трети мобилизованных на следующей неделе. Фото: Виталий ТИМКИВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выплатить обещанные 150 тысяч рублей оставшейся трети мобилизованных военнослужащих в начале следующей недели. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

К настоящему времени, по словам главы региона, региональные единовременные выплаты смогли получить уже две трети мобилизованных дончан. Сейчас идут проверки документов по остальным военнослужащим. Уже в начале следующей недели планируется зачислить на их карты по 150 тысяч рублей.

- Вопрос выплат мобилизованным держу на постоянном контроле, - отметил Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: по 150 тысяч рублей получили уже две трети мобилизованных бойцов из Ростовской области.

Ситуация с выплатами находится на постоянном контроле властей.