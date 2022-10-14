Третью очередь Северного обхода Ростова запланировали сдать к концу октября. Фото: Правительство РО

В Ростовской области близится к концу строительство третьей очереди Северного обхода донской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая протяженность Северного обхода составляет 35 километров. Третья очередь простирается на 12,8 километра из них. В ближайшем будущем эта дорога будет связывать Ростов с Родионово-Несветайской и Новошахтинском, а также трассой А-280, которая ведет в Таганрог, в объезд Чалтыря.

- Готовность объекта в настоящее время близка к 100%. В рамках строительства третьего этапа Северного обхода возведены два путепровода, вдоль новой трассы смонтированы 1,5 км конструкций шумозащитных экранов двухметровой высоты, - отмечается в сообщении.

На некоторых участка уже даже запустили тестовое движение. А полностью сдать третью очередь Северного обхода планируется к концу октября.

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Протяженность северного обхода составляет 12,8 километра.