Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил об ограничениях при застройке исторического центра Ростова. Фото: администрация Ростова.

В Ростове прошли обсуждения, касающиеся застройки территории исторического центра. В них приняла участие городская Общественная палата. Об этом в своем телеграм-канале написал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Наиболее активно на заседании обсуждался вопрос развития исторического центра города и его функциональное использование. Общественники поговорили о продлении городской набережной, обсудили также обсудили комплексное формирование градоформирующих узлов, а именно Театрального спуска, Темерницкого въезда и других.

В ходе обсуждения были установлены зоны общегородских центров, там будут действовать ограничения по этажности, а также необходимо сохранить архитектурный облик.

- Определены обязательные для застройщиков требования и ограничения, - написал Алексей Логвиненко.

Также общественники определили требования, которые будут касаться создания документации для планировки среднеэтажной и высотной жилой застройки. Кроме того, по итогу заседания было решено ввести новую территориальную зону охраны речного фасада вдоль улицы Береговой от проспекта Сиверса до Кизитериновской балки. Она будет включать в себя и территорию перспективной набережной.

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