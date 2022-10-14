В Ростовской области лжеинвалид получил условный срок за мошенничество при получении выплат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по статье 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В суде установили, что мужчина без прохождения соответствующей экспертизы получил справку о наличии инвалидности. Ее он предоставил в пенсионный фонд. В результате этого ему были назначены соцвыплаты, которые лжеинвалид получал на протяжении шести лет. Таким образом он нанес ущерб бюджету на сумму более 700 тысяч рублей. Дело в отношении него было возбуждено после прокурорской проверки.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске лжеинвалид получил от государства 740 тысяч рублей.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.