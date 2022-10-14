В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 22 октября

Ограничения также действуют еще в 10 аэропортах страны
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области аэропорт Платов пробудет закрытым до 22 октября. Информацию о продлении запрета на прием и отправление самолетов опубликовали на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Подобные ограничения также ввели в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани страны работают в обычном режиме.
Добавим, авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, через Сочи, Волгоград, Москву, Минводы и Ставрополь.
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