В Ростове до конца года разработают дизайн-код города

На заседании Общественной палаты было решено разработать дизайн-код Ростова. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Власти Ростова обещают до конца года разработать дизайн-код города. Об этом было сказано на 17-м заседании Общественной палаты Ростова-на-Дону под председательством Михаила Чернышева.

Как было отмечено на заседании, разработка мастер-плана и дизайн-кода города Ростова-на-Дону станет еще одним направлением работы по сохранению архитектурной среды в историческом центре.

- В мастер-плане будут прописаны доминанты развития, зоны КРТ в центре города и многое другое, - пояснила пресс-служба администрацици Ростовам.

Уже известно, что разработка мастер-плана Ростова будет проводиться с привлечением фонда ДОМ.РФ. Завершить разработку дизайн-кода донской столицы общественники и власти намерены до конца 2022 года.

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