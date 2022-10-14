Митрополит Меркурий: сохранением облика Ростова сначала должны заниматься профессионалы и только потом общественники

Тему сохранения исторического облика города обсудили в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Развитием Ростова-на-Дону и сохранением его исторического облика должны заниматься в первую очередь профессиональные специалисты, и только потом представители общественности. Такое мнение озвучил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

- Следует выбрать единую концепцию развития с точки зрения сохранения исторического облика в контексте возможного его современного использования. Необходимо привлекать грамотных специалистов, имеющих опыт выполнения подобных проектов. Так можно решить ситуацию с забалтыванием проблем и возможностей их решения, - сказал митрополит Меркурий.

Священнослужитель уточнил, что, особое внимание необходимо уделить центру города: в том числе, привести в порядок улицы, убрать нелегальные торговые точки, а также провести многие другие обновления, и все это должно выполняться по четкому, заранее установленному плану.

- Кто-то скажет, что этот вопрос не столь актуален и нам следовало бы заняться более насущными делами, например, развитием новых территорий. Но, позволю себе заметить, что на протяжении 11 лет пребывания на кафедре не было дня, когда бы у меня сердце не сжималось при виде состояния центральной части города. Тогда как это именно то, что мы считаем духовным и культурным кодом нашего народа, то, чем мы встречаем наших гостей, приезжающих к нам. Но самое главное это то, что формирует ментальность самих наших горожан, - пояснил митрополит Меркурий.

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