В Ростове по частичной мобилизации призвали хирурга редкой специализации

Получив повестку на своем рабочем месте, мужчина сразу направился в военкомат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалиста по торакальной хирургии из Ростова-на-Дону Сергея Картавенко призвали в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» рассказали в медицинской клинике, где работал хирург.

Получив повестку на своем рабочем месте, мужчина не стал прятаться или уезжать из страны, а сразу направился в военкомат. Хотя торакальных хирургов в Ростове не так уж и много.

Напомним, ранее в администрации Азовского района Ростовской области объяснили, почему был мобилизован 43-летний местный сельский учитель.

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