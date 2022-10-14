Ростовская область примет первую группу жителей Херсонской области 14 октября

Для прибывших создадут все условия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область примет первую группу жителей Херсонской области. Губернатор Василий Голубев пообещал, что прибывающих обеспечат всем необходимым, сообщает ТАСС.

— Мы уже приготовились к приему первых прибывающих. Создадим для них все условия, — прокомментировал глава региона.

Напомним, вынужденные переселенцы из Донбасса прибывают в Ростовскую область с 18 февраля. В октябре таможенный контроль на границе с Донецкой и Луганской областями был отменен.

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