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Политика14 октября 2022 8:18

Ростовская область примет первую группу жителей Херсонской области 14 октября

Губернатор пообещал создать для людей все необходимые условия
Михаил СТРИЖЕВ
Для прибывших создадут все условия.

Для прибывших создадут все условия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область примет первую группу жителей Херсонской области. Губернатор Василий Голубев пообещал, что прибывающих обеспечат всем необходимым, сообщает ТАСС.

— Мы уже приготовились к приему первых прибывающих. Создадим для них все условия, — прокомментировал глава региона.

Напомним, вынужденные переселенцы из Донбасса прибывают в Ростовскую область с 18 февраля. В октябре таможенный контроль на границе с Донецкой и Луганской областями был отменен.

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