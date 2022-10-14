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Общество14 октября 2022 8:24

Мобилизованные жители Таганрога отправились на военную службу

Сейчас в регионе продолжается набор граждан для участия в специальной операции
Ангелина СКИБА
Солдаты отправились на службу в четверг

Солдаты отправились на службу в четверг

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ростовской области проводили в дорогу еще одну группу мобилизованных бойцов. На этот раз автобус с военными выехал из Таганрога. Об этом сообщает администрация приморского города.

- Таганрожцы будут ждать возвращения своих земляков с победой, верить в их воинскую удачу и встречать как героев, - подчеркнули власти.

Известно, что солдаты отправились на службу вчера, 13 октября. Все они перед распределением должны пройти обучение и тренировки по боевому слаживанию.

Ранее автобусы с бойцами проводили в Неклиновском районе. Из села Покровское выполнять свой воинский долг отправились мобилизованные жители Неклиновского и Мясниковского районов.

Напомним, сейчас в Ростовской области продолжается набор военных из запаса. Призывают граждан, которые ранее уже проходили службу, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт.

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