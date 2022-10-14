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Общество14 октября 2022 8:36

Алексей Логвиненко назвал вопрос сохранения Старого Ростова принципиальным

Исторический центр донской столицы представляет собой культурно-деловую часть города
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Вопросы сохранения наследия рассмотрели в Общественной палате. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Вопросы сохранения наследия рассмотрели в Общественной палате. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на заседании Общественной палаты назвал принципиальным вопрос сохранения и развития исторического центра города.

- Сохранение и развитие исторического центра Ростова — принципиальный вопрос для городских властей, - подчеркнул градоначальник. - Исторический центр, который представляет собой культурно-деловую часть города — это наша доминанта, это туристические маршруты и наша историческая память.

Во время совещания власти предложили ряд архитектурно-градостроительных решений, среди которых - продление в восточном направлении набережной реки Дон, создание таких градоформирующих узлов как Театральный спуск и Темерницкий въезд, а также перепрофилирование предприятий для развития жилой и общественной застройки. Все они вошли в разработанный Генеральный план Ростова.

Для дальнейшего развития исторического центра донской столицы властями были изменены Правила землепользования и застройки и введены ограничения для застройщиков, поскольку в центре города особо много зон с ограничением по этажности.

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