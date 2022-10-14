Экосистема «Ростелеком Ключ» приближает будущее

Конференция застройщиков «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Эксперты «Ростелекома» приняли участие в конференции застройщиков «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая прошла в Ростове-на-Дону. Спикеры рассказали о телеметрии, домофонии, шлагбауме и других умных сервисах, входящих в экосистему «Ростелеком Ключ».

- Возможности «Ростелеком Ключ» уже оценили жильцы 40 многоквартирных домов Ростова-на-Дону и области. Мы являемся своего рода новаторами в сфере интеграции интеллектуальных сервисов, при этом процесс идет при поддержке федерального правительства и профильных министерств, — рассказал на мероприятии директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Андрей Махаев.

Конференция застройщиков «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

Сервис «Ростелеком Ключ» полностью соответствует требованиям по подключению счетчиков электроэнергии к специальным интеллектуальным системам. Национальный цифровой провайдер выполняет весь комплекс работ по интеграции системы, как на этапе строительства многоквартирного дома, так и в уже на введенных в строй объектах.

Установленные в умных домофонах камеры могут работать в условиях плохой видимости, вести ночную съемку и даже записывать звук. А в ближайшее время эти устройства будут включены в систему «Безопасный город».

Умный шлагбаум оснащен системой распознавания номеров автомобилей. Она позволяет жильцам на своем транспорте, а также пожарной, скорой и полиции беспрепятственно въезжать во двор.

«Комплексное видеонаблюдение», входящее в состав платформы «Ростелеком Ключ», позволяет через мобильное приложение контролировать происходящее на лестничных клетках, холлах и лифтах дома.

- «Ростелеком» создает все условия для жилья нового класса и выводит цифровые экосистемы в ЖКХ на принципиально новый уровень. При этом современные безопасные квартиры выглядят привлекательнее для потенциального покупателя, что отражается и на цене квадратного метра, — поделился мнением руководитель Ростовского филиала ГК «ПИК» Андрей Лавриков.

Подробно ознакомиться с услугами и сервисами «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.