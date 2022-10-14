Донской Минтранс определил подрядчика для строительства моста через Ростовское море

Объект протяженностью 1,5 км будет дублером закрытой дамбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Ростовской области определил подрядчика, который займется возведением моста через Ростовское море. На эти цели из бюджета региона должны потратить 902,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Судя по документации, переправу собираются построить на северной окраине донской столицы. Ее проложат через водохранилище на трассе М-4 «Дон» - Камышеваха - Ростов-на-Дону. Объект протяженностью 1,5 км будет дублером закрытой дамбы.

Завершить работы, по условиям договора, подрядчик должен 31 декабря 2023 года. Известно, что задачу будет выполнять одна из ростовских организаций.

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