Ростовская область примет более 1,7 тысячи жителей Херсонской области

Пока данных о количестве прибывающих переселенцев в правительство не поступило.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ростовская область готова принять более 1,7 тысячи человек из Херсонской области, сообщили в пресс-службе донского правительства.
Разместить вынужденных переселенцев намерены в 27 пунктах временного размещения на территории области.
На 12:20 пятницы, 14 октября, данных о количестве прибывающих еще не поступило, отметили в пресс-службе.
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