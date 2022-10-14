Ростовская область примет более 1,7 тысячи жителей Херсонской области

Пока данных о количестве прибывающих переселенцев в правительство не поступило. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовская область готова принять более 1,7 тысячи человек из Херсонской области, сообщили в пресс-службе донского правительства.

Разместить вынужденных переселенцев намерены в 27 пунктах временного размещения на территории области.

На 12:20 пятницы, 14 октября, данных о количестве прибывающих еще не поступило, отметили в пресс-службе.

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