Уголовное дело завели на Дону после гибели женщины под рухнувшим деревом

Следователи уже изъяли документацию в местной админстрации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело возбудили в Ростовской области после гибели многодетной матери, на которую рухнуло дерево. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- После проверки возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Назначены экспертизы, в городской администрации изъяты документы, связанные с выполнением работ по благоустройству. Будут установлены ответственные должностные лица, - прокомментировали в Следкоме.

По данным областной прокуратуры, 11 октября на пешеходной части улицы Некрасова в городе Гуково произошло обрушение аварийного дерева. Ствол упал на 47-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Позже выяснилось, что жертвой трагического случая оказалась многодетная мать, которая с семьей приехала в Ростовскую область из Луганска.

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