В Ростовской области перейдут на отечественное программное обеспечение для аттестации выпускников

В Ростовской области все программное и аппаратное обеспечение имеется в наличии. Фото: сайт Ростовской гордумы.

В Ростовской области все программное и аппаратное обеспечение, необходимое для проведение итоговой аттестации школьников в будущем году, имеется в наличии. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства в ответ на распространившуюся ранее информацию о возможных проблемах в связи с использованием иностранного программного обеспечения.

Это оборудование, уточняют власти, установлено и подтвердило свою работоспособность при проведении государственной итоговой аттестации в предыдущие периоды.

- Переход на отечественное программное обеспечение запланирован на федеральном уровне и будет произведен централизованно по всей стране, - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в правительстве, все пункты проведения экзаменов в Ростовской области сейчас обеспечены необходимым лабораторным и иным оборудованием. А когда появится потребность в приобретении любого дополнительного оборудования, то отечественные производители уже готовы к поставкам. Данные предложения на рынке конкурентны.

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