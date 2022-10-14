В Ростовской области перейдут на отечественное программное обеспечение для аттестации выпускников

В Ростовской области все программное и аппаратное обеспечение имеется в наличии. Фото: сайт Ростовской гордумы.
В Ростовской области все программное и аппаратное обеспечение, необходимое для проведение итоговой аттестации школьников в будущем году, имеется в наличии. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства в ответ на распространившуюся ранее информацию о возможных проблемах в связи с использованием иностранного программного обеспечения.
Это оборудование, уточняют власти, установлено и подтвердило свою работоспособность при проведении государственной итоговой аттестации в предыдущие периоды.
- Переход на отечественное программное обеспечение запланирован на федеральном уровне и будет произведен централизованно по всей стране, - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в правительстве, все пункты проведения экзаменов в Ростовской области сейчас обеспечены необходимым лабораторным и иным оборудованием. А когда появится потребность в приобретении любого дополнительного оборудования, то отечественные производители уже готовы к поставкам. Данные предложения на рынке конкурентны.
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