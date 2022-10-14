В Ростове банки начали повышать ставки по депозитам до 8,25% годовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону после долгого периода снижения ставок на рынке начался новый виток роста доходности, поскольку некоторые банки уже повысили свои ставки. Об этом рассказала руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая.

По ее словам, сейчас лучшее время для того, чтобы воспользоваться ситуацией и зафиксировать доходность, открыв депозит на новых условиях. Таким образом, можно не только повысить свою финансовую защищенность, но и получить дополнительный доход. При этом самые выгодные условия - по краткосрочным вкладам от 6 до 9 месяцев. Так, Банк увеличил ставку по одному из своих самых популярных вкладов - «Абсолютный максимум+». При открытии депозита на сумму от 10 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей на срок от 181 дня до 271 дня доходность повысится на 0,5 пункта – до 8% годовых. А максимальная доходность достигнет 8,25% годовых при открытии вклада на сумму от 1,2 миллиона рублей на тот же срок.

- Проценты по этому вкладу выплачиваются в конце срока действия депозита. Он является непополняемым, - пояснила Елена Водяницкая. - Наш Банк вошел в число лидеров рейтинга «Лучшие краткосрочные вклады в рублях в октябре 2022 года», по версии интернет-портала «Выберу.ру». Именно вклад «Абсолютный максимум+» занял четвертое место среди предложений банков по депозитам.

Однако повышение ставок коснулось не только депозитов, Банк также повысил ставку по накопительному счету до 7,25% годовых.

- Плюсы накопительного счета в том, что можно свободно распоряжаться денежными средствами – пополнять и закрывать в любое время, - уточнила Елена Водяницкая. - При этом уже начисленные проценты не потеряются. Это удобно, если вы держите на счету деньги и планируете крупные покупки, но не знаете точную дату. В отличие от вклада, при использовании накопительного счета нет требований по минимальной сумме, неснижаемому остатку, сумме пополнения и снятия.

При этом как вклады, так и накопительный счет можно оформить в офисе кредитной организации или через мобильное приложение.