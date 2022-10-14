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Общество14 октября 2022 10:44

В Ростовской области мобилизовали пятерых школьных учителей

Предполагается, что специалисты должны пройти военное обучение, а потом отправиться в зону СВО
Ангелина СКИБА
Сейчас призыв в Вооруженные силы продолжается

Сейчас призыв в Вооруженные силы продолжается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятерых учителей из Ростовской области призвали в Вооруженные силы России. Эту информацию 14 октября подтвердили в пресс-службе донского правительства.

- В Ростовской области в рамках частичной мобилизации призвали пять учителей, - сообщили власти.

Добавим, ранее Министерство просвещения страны направило просьбу об отсрочке от службы для школьных учителей. Сейчас этот вопрос еще обсуждается.

Напомним, частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября 2022 года. На сегодняшний день набор бойцов продолжается, всего по стране планируют призвать 300 тысяч человек. Речь идет о гражданах, которые уже проходили службу в армии, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт.

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