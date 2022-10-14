В сети недавно появилась информация, что в 2023 году могут возникнуть сложности в проведении выпускных экзаменов у школьников из-за использования программ иностранных продуктов. В правительстве Ростовской области рассказали, что этот вопрос имеет решение и все экзамены пройдут в привычном формате, как и в другие года. - В Ростовской области все программное и аппаратное обеспечение имеется в наличии, установлено и подтвердило свою работоспособность при проведении государственной итоговой аттестации в предыдущие периоды. Переход на отечественное программное обеспечение запланирован на федеральном уровне и будет произведен централизованно по всей стране, - сообщили в правительстве. В региональном ведомстве также заверили, что каждый пункт проведения итоговой аттестации в Ростовской области имеет все необходимое оборудование. Если будет необходимость в покупке дополнительного оборудования, то отечественные производители готовы к поставкам. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ошибки абитуриента или как ростовчанка пыталась поступить в вуз Москвы Что нужно знать ростовским школьникам и бакалаврам, решившим поступать в московские университеты (Подробности)