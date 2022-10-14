Житель Ростовской области «подарил» мошеннику 1,1 млн рублей

Сейчас богача-афериста разыскивают сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ростовской области после беседы с мошенником взял кредит в 1,1 млн рублей и перевел все на чужой счет. Теперь эти деньги у незнакомцев, а сам пострадавший остался с долгом. Об этом рассказали в пресс-службе донского управления МВД.

Как уточнили в ведомстве, жертвой обмана оказался житель 39-летний мужчина из Неклиновского района. Ему позвонил неизвестный и представился «сотрудником банка». Собеседник рассказал, что помогает клиентам защитить свои сбережения.

Разговорчивый «специалист» убедил жителя Дона оформить заем и отправить его на якобы резервный счет, с которого никто и ничего не сможет украсть. Когда мужчина выполнил все рекомендации, лжебанкир перестал отвечать на звонки.

Теперь афериста разыскивают сотрудники полиции. Возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Жителям Дона напоминают: не доверяйте незнакомцам, особенно тем, которые звонят по телефону и предлагают «помощь». Нельзя сообщать другим людям свои личные данные, а также информацию по банковской карте и секретный код из смс. Также не стоит переводить средства на чужие счета.

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