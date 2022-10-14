На психологическое состояние людей влияют климат и денежные вопросы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Уровень отчаяния в Ростовской области оказался одним из самых низких в России. К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным».

Эксперты определили донской регион в «зеленую зону». В общем рейтинге территория имеет индекс 7. Это означает, что жители Дона реже других соотечественников подвергаются эмоциональным срывам в случае тяжелых жизненных обстоятельств.

Добавим, при составлении списка «отчаянных» регионов авторы пользовались данными Росстата о произошедших отравлениях алкоголем, а также отслеживали показатели наркомании. Специалисты выяснили, что на психологическое состояние людей зачастую влияют разные причины и обстоятельства, в том числе уровень образования, климат, общая продолжительность жизни, денежные трудности.

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