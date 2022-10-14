В Таганроге появился арт-объект с изображением художника Константина Савицкого

Художник нарисовал фрагмент знаменитой картины «Утро в сосновом бору». Фото: Страница Антона Тимченко Вконтакте.

Таганрогский стрит-художник Антон Тимченко нарисовал портрет русского живописца Константина Савицкого в рамках проекта «Окно в Таганрог: взгляни на город иначе!».

Новый мурал расположен в приморском городе на здании подстанции в Гоголевском переулке, 2-2. Автору захотелось стилизовать портрет Константина Савицкого, добавив свой пиксельный стиль. Художник нарисовал фрагмент знаменитой картины «Утро в сосновом бору», чтобы показать принадлежность Константина Савицкого к их совместной с Иваном Шишкиным работе.

На стене команда проекта оставила цитату самого Савицкого, рассказывающего о красотах Таганрога.

- Блеснет ли в жизни моей луч счастья и радости, нахмурится ли чело от скорби и горя, — всегда Таганрог, Азовское море согревают и поддерживают меня, картины родины вдохновляют мое художественное творчество», — говорится в подписи.

Отметим ,что скоро данная работа сможет стать одной из популярных для селфи фотозон.

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