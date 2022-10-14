Торговые и промышленные предприятия получили более 50 млрд рублей на закупку приоритетной импортной продукции

Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции банк ВТБ предоставил 58 млрд рублей компаниям, закупающим важную для экономики импортную продукцию. Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 предприятий торговли и различных отраслей промышленности.

- Программа показала высокую востребованность у наших клиентов из химической, фармацевтической, лесной промышленности, машиностроения, а также сферы торговли. Подавляющее большинство заемщиков в этом году столкнулись с необходимостью перестраивать процессы производства. Льготные условия кредитования помогли им обеспечить бесперебойную работу и компенсировать резко возросшие расходы на импортные составляющие, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

По словам старшего вице-президента ВТБ Виталия Сергейчука, банк всегда работает по приоритетным направлениям поддержки корпоративного сектора, и его задача – предоставить ресурсы для расшивки «узких» мест, более мягкого прохождения сложных ситуаций. Программа поддержки импортеров позволяет переориентировать логистические цепочки и обеспечить поставки важнейшей продукции – это и продовольствие, и лекарства, и оборудование.