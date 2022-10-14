Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика14 октября 2022 13:19

Торговые и промышленные предприятия получили более 50 млрд рублей на закупку приоритетной импортной продукции

Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 компаний
Наталья ВЕСНИНА
Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 компаний

Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 компаний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции банк ВТБ предоставил 58 млрд рублей компаниям, закупающим важную для экономики импортную продукцию. Поддержкой по госпрограмме воспользовались 58 предприятий торговли и различных отраслей промышленности.

- Программа показала высокую востребованность у наших клиентов из химической, фармацевтической, лесной промышленности, машиностроения, а также сферы торговли. Подавляющее большинство заемщиков в этом году столкнулись с необходимостью перестраивать процессы производства. Льготные условия кредитования помогли им обеспечить бесперебойную работу и компенсировать резко возросшие расходы на импортные составляющие, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

По словам старшего вице-президента ВТБ Виталия Сергейчука, банк всегда работает по приоритетным направлениям поддержки корпоративного сектора, и его задача – предоставить ресурсы для расшивки «узких» мест, более мягкого прохождения сложных ситуаций. Программа поддержки импортеров позволяет переориентировать логистические цепочки и обеспечить поставки важнейшей продукции – это и продовольствие, и лекарства, и оборудование.