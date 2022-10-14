На вокзале Батайска с поезда сняли буйного пассажира

Из-за дебоша нарушитель оказался в дежурной части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на вокзале Батайска с поезда дальнего следования сняли буйного пассажира. Мужчина под действием горячительного мешал окружающим людям, в итоге его увеселение закончилось в отделе. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Вызов поступил из состава «Адлер - Москва». Начальник поезда сообщил, что нужно высадить пьяного дебошира. О спокойствии людей он не заботился и на уговоры проводника не реагировал, - пояснили в УТ МВД по СКФО.

Когда мужчину «усмирили», выяснилось, что нарушителем оказался 46-летний житель Курской области. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

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