Рынок недвижимости на пике: россияне ожидают рост цен в ближайшие полгода

Фото: Архив КП

По проведенным опросам россияне считают, что цены на недвижимость вырастут в ближайшие полгода. При этом треть из них рассматривают покупку жилья как выгодную инвестицию. Эксперты отмечают, что вложения в недвижимость являются одними из самых разумных, так как обеспечивают сохранность средств в реальном активе, и прогнозируют, что в ближайшие месяцы резкого скачка цен в ту или иную сторону не будет, но гарантии давать никто не может.

Те же покупатели, которые нуждаются в новом жилье, могут рассчитывать на самые разные ипотечные программы от государства.

Сэкономить на покупке квартиры можно, если приобретать ее напрямую у застройщика. Так вы не будете переплачивать посредникам и сможете вложить эти средства в покупку мебели.

Если вы уже запланировали покупку квартиры в новостройке, но не знаете куда обратиться, присоединяйтесь к нашему «Туру по новостройкам».

Социальный проект «Тур по новостройкам» с «Комсомольской правдой» продолжает помогать с выбором!

Сотни участников уже выбрали свое жилье.

30 октября 2022 года пройдет экскурсия по новым жилым комплексам для всех, кто хочет купить квартиру в новом жилом комплексе.

Фото: Архив КП

Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» бесплатное!

Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ до 28 октября.

Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ!!!

Подробную информацию можно уточнить по телефону редакции 333-24-22 (добавочный 101).