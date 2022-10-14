В Ростове на время футбольного матча изменят работу общественного транспорта

Вечером общественный транспорт сосредоточат в центре Ростова-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 14 октября, в Ростове-на-Дону в связи с проведением футбольного матча изменят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 18 часов до 23:30 для удобства болельщиков обновили схему маршрута № 39. Сегодня запустят дополнительный график, также этот автобус будет следовать по укороченному пути до остановки «Городской пляж».

Кроме того, попасть на игру можно будет с помощью автобусов № 8, 49, 65а и троллейбуса № 7.

К 22 часам общественный транспорт сосредоточат в центре города для вывоза всех желающих по разным районам донской столицы.

Напомним, 14 октября футболисты «Ростова» сразятся с «Уралом» в рамках 13 тура РПЛ. Спортивная баталия состоится на стадионе «Ростов Арена», начало встречи в 19:30.

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