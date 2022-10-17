На расширение производства завод красок из Ростовской области получил льготный кредит благодаря Гарантийному фонду

Фото: предоставлено НКО «Гарантийный фонд РО»

В Ростовской области Азовский лакокрасочный завод «Диво» смог получить кредитование Сбербанка по «Программе 1764», предусматривающей льготную процентную ставку, благодаря поручительству Гарантийного фонда Ростовской области.

При рассмотрении заявки банком выяснилось, что компании необходимо дополнительное обеспечение из-за заметного роста спроса на лакокрасочные изделия завода в последнее время. Кредит банка позволит заводу закупить необходимые композиционные материалы: дисперсии, пигменты и пленкообразующие средства, лаки, растворители и сухие краски.

- Учитывая, что конкуренция среди предприятий, производящих лакокрасочную продукцию, на российском рынке крайне высокая, а спрос ежегодно растет, мы решили поддержать этот завод, - прокомментировал исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. - К тому же компания динамично развивается, финансово устойчива, имеет хорошую деловую репутацию, ориентирована на разную группу клиентов. В итоге Фонд поручился в размере 50% от суммы кредита.

Фото: предоставлено НКО «Гарантийный фонд РО»

Отметим, что Азовский лакокрасочный завод «Диво» - это малое предприятие, производящее лакокрасочную продукцию, различную по назначению и цветовой гамме: грунтовки, эмали, краски, лаки, антисептики глубокого проникновения и прочее. Ассортимент продукции с каждым годом растет, а рецептуры ее изготовления совершенствуется. Вся продукция имеет сертификаты соответствия ГОСТу. Лакокрасочные материалы выпускаются под тремя торговыми марками.

Завод располагает собственной производственной базой, включающей современное импортное оборудование, на которой организовано мелкое и крупнотоннажное производство. В структуру предприятия входит отдел контроля качества, созданный на базе лаборатории. Данное структурное подразделение отвечает за проверку качества и безопасности изготавливаемой промышленной продукции в течение гарантийного срока хранения.