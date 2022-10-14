В Новочеркасске проводили мобилизованных бойцов

Родные и близкие проводили мужчин и пожелали им беречь себя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске проводили мобилизованных мужчин. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Бойцов отправили в воинские части 13 октября после речи мэра Юрия Лысенко. Родные и близкие проводили мужчин и пожелали беречь себя.

Отметим, что еще десятки бойцов отправились в воинские части из Каменска-Шахтинского, Большой Мартыновки, Неклиновского и Мясниковского районов.

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