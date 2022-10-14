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Общество14 октября 2022 14:24

Жителей Ростова простят быть внимательными на улицах и в автобусах

Обращать внимание нужно в том числе на бесхозные предметы и сумки
Ангелина СКИБА
Ростовчан просят быть внимательными в местах массового скопления людей

Ростовчан просят быть внимательными в местах массового скопления людей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Ростова-на-Дону просят проявлять бдительность на улицах, в автобусах и в других местах массового пребывания людей. К внимательности призывают сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС.

- Обращайте внимание на подозрительных личностей, за одеждой которых могут скрываться предметы, похожие на оружие. Также опасность могут представлять граждане с повышенной тревожностью и нервозностью, - говорится в сообщении.

Добавим, если вы нашли бесхозную сумку, не подходите к ней. Отойдите на большое расстояние и позвоните по номерам «102» или «112». К предмету нельзя никого подпускать.

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