Жителей Ростова простят быть внимательными на улицах и в автобусах

Ростовчан просят быть внимательными в местах массового скопления людей Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Ростова-на-Дону просят проявлять бдительность на улицах, в автобусах и в других местах массового пребывания людей. К внимательности призывают сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС.

- Обращайте внимание на подозрительных личностей, за одеждой которых могут скрываться предметы, похожие на оружие. Также опасность могут представлять граждане с повышенной тревожностью и нервозностью, - говорится в сообщении.

Добавим, если вы нашли бесхозную сумку, не подходите к ней. Отойдите на большое расстояние и позвоните по номерам «102» или «112». К предмету нельзя никого подпускать.

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