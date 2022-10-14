Жителей Ростова простят быть внимательными на улицах и в автобусах

Ростовчан просят быть внимательными в местах массового скопления людей
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Ростова-на-Дону просят проявлять бдительность на улицах, в автобусах и в других местах массового пребывания людей. К внимательности призывают сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС.
- Обращайте внимание на подозрительных личностей, за одеждой которых могут скрываться предметы, похожие на оружие. Также опасность могут представлять граждане с повышенной тревожностью и нервозностью, - говорится в сообщении.
Добавим, если вы нашли бесхозную сумку, не подходите к ней. Отойдите на большое расстояние и позвоните по номерам «102» или «112». К предмету нельзя никого подпускать.
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