Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве пожилой женщины

Задержанного отправили под стражу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 34-летнего мужчину заподозрили в убийстве собственной бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Задержанного по решению суда уже отправили под стражу. По уголовному делу (часть 1 статья 105 УК РФ) назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Специалисты выясняют детали произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, 11 октября 2022 года подозреваемый во время ссоры нанес 85-летней женщине несколько ударов по голове и туловищу. От ран пострадавшая скончалась на месте.

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