Василий Голубев попросил поддержки у вице-премьера Татьяны Голиковой для реконструкции БСМП в Таганроге. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился в Москве с вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

В ходе встречи речь шла о развитии донского здравоохранения. Глава региона сообщил о решении задачи по переходу муниципальных учреждений здравоохранения в областное управление. Кроме того, он рассказал о том, как идет укрепление материально-технической базы медучреждений. А также Василий Голубев сообщил, как идет строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий. Он будет рассчитан на 280 коек.

- Работы там идут в круглосуточном режиме, только что побывал там с инспекцией. На стройке работают 420 человек и 30 единиц техники. Полностью закуплено тяжелое и сложное в монтаже оборудование. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу 2023 года, - рассказал Василий Голубев.

Кроме того, глава региона попросил Татьяну Голикову поддержать проведение реконструкции БСМП в Таганроге. Вопрос был взят на рассмотрение.

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