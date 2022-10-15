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Происшествия15 октября 2022 6:54

В Ростове при пожаре в офисе пострадал сторож здания

Огонь распространился на 70 квадратных метров
Михаил СТРИЖЕВ
Пожар тушили 19 спасателей.

Пожар тушили 19 спасателей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове при пожаре в офисе в двухэтажном здании пострадал человек. Происшествие случилось в доме на улице Лениногорской утром 15 октября.

Как сообщили в донском управлении МЧС, офис находился на втором этаже здания. По неизвестной пока причине в помещении вспыхнул пожар.

На место прибыли 19 спасателей и шесть единиц техники. Примерно через час возгорание было ликвидировано.

— Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадал 55-летний мужчина, сторож, — пояснили в МЧС.

Напомним, 21 сентября в Боковском районе произошел пожар в доме многодетной семьи. В результате погибли трое детей. Их трехлетнюю сестру и родителей, 19-летнюю девушку и 25-летнего парня, госпитализировали.

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