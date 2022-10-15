В центре Ростова сгорел офис крупного молокозавода

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Ростова сгорел офис организации на улице Лениногорской. Возгорание в помещении произошло рано утром 15 октября.

Пожар случился в двухэтажном здании, в офисе на втором этаже. На вызов прибыли 19 спасателей, было привлечено шесть единиц техники.

По данным регионального управления МЧС, в 5.40 пожар был ликвидирован. В результате возгорания пострадал 55-летний мужчина — сторож, который работал на территории. По предварительным данным, он отравился продуктами горения.

— Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, — пояснили в МЧС.