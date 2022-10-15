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Общество15 октября 2022 9:54

В Ростовской области изменили список мест с камерами видеофиксации нарушений ПДД

На трассах появится еще 116 передвижных комплексов
Михаил СТРИЖЕВ
Новые локации установили на самых аварийных участках.

Новые локации установили на самых аварийных участках.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области скорректирован список мест с камерами фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Власти пояснили, что выбирают новые локации для установки камер на основе анализа аварийности на местах. На этот раз в список попало мест, в каждом из которых зарегистрировано много ДТП. Например, на участке 6 км 500 м трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск только за этот год случились три аварии.

— Профилактика нарушений ПДД с использованием камер фотовидеофиксации способствует достижению прогнозных значений показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», — прокомментировала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

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