В Ростовской области осудили мужчину, который до смерти забил пенсионера

Подсудимого признали виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тацинском районе Ростовской области вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает донское управление СК России.

Суд установил, что преступление произошло в ночь с 7 на 8 июля 2021 года в одном из хуторов района. Подсудимый находился дома со своим 68-летним знакомым, когда между ними вспыхнула ссора. Мужчина начал бить пенсионера по голове и телу. После избиения пострадавшего доставили в больницу, где позже он скончался.

Следователи выяснили, что в момент совершения преступления обвиняемый был нетрезв. Его заключили под стражу.

Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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