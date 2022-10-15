Под Таганрогом местные рыбаки выявили массовый мор рыбы в октябре

Информацию о гибели рыбы передали в Азова-Черноморскоое управление Росрыболовства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Таганрогом выявили массовый мор рыбы в реке Мертвый Донец. Информацию об этом публикует региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Впервые о гибели рыбы сообщили местные рыбаки. Информация появилась в социальных сетях 13 октября.

Сотрудники подготовили информацию о ситуации и передали ее Азово-Черноморскому управлению Росрыболовства. Именно сотрудники этого ведомства занимаются охраной водных ресурсов.

— Данный вопрос находится под контролем министерства природных ресурсов и экологии области, — говорится в сообщении минприроды.

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