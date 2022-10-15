В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за повреждений путепровода

На путепроводе устраняют дефекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменске-Шахтинском снова ввели режим повышенной готовности. Сроки его действия продлили в связи с продолжением ремонта моста, говорится в документах на сайте администрации.

Ранее режим повышенного функционирования начал действовать для органов управления и сил городского звена системы предупреждения и ликвидации ЧС. Связано это было обнаружением повреждений на конструкциях путепровода — на 1029 км участка Миллерово — Каменск-Шахтинский. Здесь начались работы по устранению дефектов.

Согласно постановлению, режим должен был действовать с 10 сентября по 10 октября. Однако в связи с тем, что работы продолжились, сроки продлили до 30 декабря.

Ранее сообщалось, что ремонт моста в Каменске-Шахтинском рассчитывают завершить в конце 2023 года. На работы планируется потратить 3,3 млрд рублей.

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