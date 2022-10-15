В Ростовской области сильный ветер выдул воду из реки Дон на несколько дней

В ближайшие дни низкий уровень воды в Дону сохранится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области произошел ветровой сгон воды на участке реки Дон. Об этом сообщили в донском гидрометцентре.

По данным синоптиков, утром 15 октября уровень воды у Азова достиг неблагоприятной отметки, на участке Аксай — Ростов приблизился к ней. Низкий уровень воды в Дону в ближайшие дни сохранится.

— 16 октября, ночью и утром 17 октября в устье реки Дон на участке Аксай-Азов уровни воды установятся в пределах неблагоприятных отметок и ниже, — прогнозируют специалисты.

Ранее синоптики спрогнозировали в Ростовской области заморозки до -3 градусов в ночь с 15 на 16 октября. Днем на термометре будет +8 - +13 градусов.

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