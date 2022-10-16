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Происшествия16 октября 2022 7:12

В Ростовской области 40-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров
Михаил СТРИЖЕВ
Огонь повредил дом и хозпостройки.

Огонь повредил дом и хозпостройки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Васецкий в Красносулинском районе при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в доме на улице Колхозной 15 октября.

Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. К тушению привлекли 13 пожарных и три единицы техники. Спустя полтора часа они ликвидировали возгорание.

— Повреждены дом и хозяйственная постройка на общей площади 100 квадратных метров, — говорится в сообщении донского управления МЧС.

К сожалению, без жертв не обошлось. Находившийся в доме 40-летний мужчина получил серьезные ожоги и скончался.

Причина пожара пока неизвестна, ее предстоит установить специалистам.

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