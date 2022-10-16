В Ростовской области 40-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

Огонь повредил дом и хозпостройки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В хуторе Васецкий в Красносулинском районе при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в доме на улице Колхозной 15 октября.
Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. К тушению привлекли 13 пожарных и три единицы техники. Спустя полтора часа они ликвидировали возгорание.
— Повреждены дом и хозяйственная постройка на общей площади 100 квадратных метров, — говорится в сообщении донского управления МЧС.
К сожалению, без жертв не обошлось. Находившийся в доме 40-летний мужчина получил серьезные ожоги и скончался.
Причина пожара пока неизвестна, ее предстоит установить специалистам.
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