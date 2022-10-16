В Ростовской области водитель легковушки погиб, врезавшись в трактор

Водитель легковушки скончался на месте. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области на Дубовское — Заветное столкнулись легковушка и трактор. Авария произошла около 22 часов 15 октября, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Предварительно, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» врезался во впереди идущий трактор МТЗ-80. За рулем трактора находился 25-летний парень.

— В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 14 октября в Таганроге автомобиль Toyota RAV4 поворачивал налево и не пропустил Hyundai Accent. Иномарки столкнулись, пострадала 12-летняя пассажирка Hyundai.

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