В Ростове пассажирский автобус врезался в легковушку, пострадала 13-летняя девочка

Авария произошла на проспекте Королева. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове автобус № 83 «Темерник — Ц. Рынок» врезался в легковой автомобиль. Происшествие случилось 15 октября около 14 часов на проспекте Королева.

По предварительной информации, водитель автобуса проезжал в районе дома № 20В. В этот момент в салоне транспорта находилось десять пассажиров. «МАЗ» врезался во впереди идущий автомобиль «Лада Ларгус».

— В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля «Лада Ларгус». Она сидела сзади, была пристегнута ремнем безопасности, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 15 октября на трассе Дубовское - Заветное водитель «ВАЗа» врезался в трактор, который ехал впереди. В результате автомобилист получил тяжелые травмы и скончался на месте.

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