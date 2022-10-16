Ростовчанам объяснили, могут ли вручить повестку прямо на улице

Повестка должна быть оформлена заблаговременно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Ростовской области опубликовала ответы на популярные вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Власти рассказали о помощи семьям мобилизованных, особенностях отсрочки и призыва.

В настоящее время многих интересует, может ли сотрудник военкомата или полиции заполнить повестку прямо на улице, перед вручением гражданину. В правительстве пояснили, документ должен быть подготовлен заранее, иметь печать и подпись.

— Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата, — говорится в ответе.

Напомним, в начале октября в Ростовской области мобилизованным начали начислять единовременные выплаты. Их сумма составляет 150 тысяч рублей. Власти также пообещали оказать помощь семьям призванных мужчин.

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