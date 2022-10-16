Ростовчанин перевел 250 тысяч мошенникам, предложившим ему новую банковскую услугу

Мужчина выполнил инструкции мошенников и потерял деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Ростова потерял крупную сумму денег, поверив мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

36-летний мужчина обратился в отдел полиции в Железнодорожном районе. Он рассказал, что на днях ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Собеседник рассказал, что в городе участились случаи краж с банковских счетов. В связи с этим сотрудники банка якобы обзванивают всех клиентов и информируют о новой услуге по защите счета.

Когда ростовчанин заинтересовался предложением, на том конце провода ему рекомендовали совершить ряд операций. Когда мужчина выполнил все инструкции, с его счета списалось 242 тысячи рублей. Он увидел, что никаких операций с его счетом произведено не было, и понял, что стал жертвой мошенников.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», — прокомментировали в полиции.

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