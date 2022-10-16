Температура в Ростовской области упадет до -5 в начале новой недели

Синоптики прогнозируют понижение температуры ночью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области синоптики прогнозируют заморозки в начале недели. Какой будет погода 17 и 18 октября, рассказали в донском гидрометцентре.

Ночью 17 октября температура воздуха будет составлять +2 — +7 градусов, по северу и востоку — до -4. Днем столбик термометра поднимется до +11 — +16 градусов. Скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду, временами порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается.

Ночью 18 октября на термометре будет от 0 до +5 градусов. Местами возможно похолодание до -5 градусов. Днем температура будет составлять +11 — +16 градусов, по югу — до +18. Скорость ветра — 4 — 9 метров в секунду. При этом периодически порывы могут снова достигать 12 — 14 метров в секунду.

Напомним, в конце октября синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем ожидается температура до +12 - +17 градусов. В последние дни месяца похолодает до +4 - +9 градусов.

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